Beaucoup d'Anglais sont mécontents de voir Trump

«Se plaindre en restant à la maison est inutile», affirme une Anglaise. «Il vaut mieux que notre voix soit entendue». Comme elle, des centaines de Londoniens ont participé, vendredi, à des manifestations contre la visite officielle du président américain Donald Trump. Le plus grand rassemblement devrait avoir lieu à Trafalgar Square où des dizaines de milliers de participants sont attendus.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, doit également y participer. Khan, qui a par le passé livré plusieurs échanges parfois musclés avec Trump via Twitter, a également autorisé le survol de sa ville par un ballon géant en forme de bébé à l'effigie du président américain.

The controversial blimp depicting US president Donald Trump as a nappy-clad baby has taken flight in London as crowds gather for a major demonstration #TrumpBaby https://t.co/BSEJ05ZsvD pic.twitter.com/eY2XpSahrJ