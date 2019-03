Radovan Karadzic condamné à la perpétuité

La justice internationale a condamné mercredi en appel l'ex-chef politique des Serbes de Bosnie Radovan Karadzic à la prison à vie pour «l'étendue et la cruauté systématique» de ses crimes pendant la guerre de Bosnie (1992-95), durcissant sa peine initiale de 40 ans de prison. Radovan Karadzic, 73 ans, avait été condamné en première instance en 2016 par le Tribunal pénal international de l'ONU, à La Haye, à 40 ans de prison pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre.

Le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (MTPI), qui a pris le relais du TPIY après la fermeture de celui-ci en 2017, a rejeté mercredi l'appel de Karadzic, le condamnant «à la prison à vie». L'accusé à la chevelure blanche a écouté, impassible, la lecture du verdict. En première instance, les juges «ont sous-estimé l'extrême gravité de la responsabilité de Karadzic dans les pires crimes commis» durant le conflit en Bosnie, a déclaré le juge, Vagn Joensen, soulignant «l'étendue» et la «cruauté systématique» de ces crimes.

«Verdict historique»

M. Karadzic était jugé pour sa responsabilité dans le siège de Sarajevo et le massacre de Srebrenica en 1995, le pire perpétré en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est également mis en cause dans le déplacement de populations sur des bases ethniques dans plusieurs autres villes du pays. Toujours considéré comme un «héros» par beaucoup des siens, Karadzic avait fait appel sur 50 points de sa condamnation, dénonçant un «procès politique». L'accusation, qui demandait la prison à vie, avait elle aussi fait appel du jugement de première instance, jugé trop clément.

«Ce verdict est historique pour la justice. Si Karadzic ne reçoit pas ce qu'il mérite, alors cela signifiera qu'il n'y a pas de justice dans ce monde et qu'il est possible de commettre des crimes sans risquer de sanctions», a déclaré avant le verdict Munira Subasic, présidente de l'association «Les mères de Srebrenica», qui a elle-même perdu son époux et son fils de 16 ans. La décision sur Radovan Karadzic est l'une des dernières de la justice internationale dans le cadre de la dislocation conflictuelle de l'ex-Yougoslavie après la chute du communisme en 1991.

(L'essentiel/afp)