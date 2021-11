Un enfant de 10 ans tué par le chien de son copain

Le village de Caerphilly (pays de Galles) est sous le choc après la mort atroce de Jack Lis, survenue lundi. L’enfant de 10 ans était en train de jouer dehors avec un copain après l’école, quand le pitbull de celui-ci l’a violemment attaqué. Horrifié, l’écolier a couru chercher de l’aide en criant: «Mon chien a tué mon copain!» Arrivés sur les lieux vers 16h, les ambulanciers n’ont rien pu faire pour réanimer l’enfant, selon le Guardian.

L’animal, lui, a été abattu. Les voisins affirment qu’il s’agissait d’un pitbull américain, mais cette information n’est pas confirmée. Sur Facebook, la mère de la victime a fait part de la terrible nouvelle: «Avec beaucoup de chagrin et avant que les amis proches et la famille voient son nom aux informations, je dois annoncer que notre magnifique garçon Jack a été emporté tragiquement hier. Ce n’était pas notre chien et cela ne s’est pas produit dans notre maison. Il était sorti pour jouer. Nous t’aimons tellement, notre cher et tendre garçon», a écrit Emma Whitfield, mardi.

La police a confirmé que le drame était survenu dans une autre maison du quartier. «Il va y avoir une importante présence d’officiers dans la zone pendant notre enquête. Ne vous alarmez pas», a indiqué Mark Hobrough. «Tout le monde était dans la rue en train de pleurer. C’était affreux ici. Tout le monde était bouleversé», raconte Tracey Lawrence, une habitante. Selon elle, l’animal impliqué était gros et puissant. «La dernière fois que je l’avais vu, il n’était qu’un petit chiot, mais quand je l’ai vu hier, je me suis dit oh mon Dieu», confie-t-elle.

Un autre voisin a vainement tenté d’arracher Jack au chien. «Il aurait aimé pouvoir faire plus, mais il pense que c’était trop tard. Il est vraiment bouleversé par cette histoire. C’était quelque chose d’horrible à voir», explique un membre de la famille de Jack. «Tout le village est choqué. J’ai le cœur brisé pour ses pauvres parents et nous sommes tous effondrés», confie pour sa part Lindsay Whittle, directrice de l’école que fréquentait la victime. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer si le chien impliqué dans ce drame appartenait à une race interdite au Royaume-Uni.

