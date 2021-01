Qui sont les «racailles» pointées du doigt?

Le gouvernement néerlandais a promis de ne pas s'incliner devant ceux qu'il a qualifiés de «racailles» et de «criminels», après les émeutes qui ont secoué le pays depuis l'instauration, samedi, d'un couvre-feu, mais qui est vraiment responsable de ces troubles? Les responsables politiques et les spécialistes affirment qu'un mélange diversifié de personnes, allant d'adolescents qui s'ennuient aux théoriciens du complot, est à l'origine des pires émeutes que les Pays-Bas ont connues depuis des décennies.

Cela s'ajoute à une tendance libérale de longue date dans un pays déjà inquiet à propos de son premier couvre-feu national, depuis l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Pays-Bas comptent un petit groupe bruyant de personnes sceptiques quant à l'existence du Covid-19 ou face à sa mortalité, et qui ont organisé au cours de l'année écoulée de nombreuses manifestations contre les mesures anticoronavirus.

Les images d'une deuxième nuit d'émeutes aux Pays-Bas après l'instauration du couvre-feu pic.twitter.com/u6UxtXyyrr — BFMTV (@BFMTV) January 26, 2021

«Des petits cons qui narguent la police»

Ce groupe a été principalement responsable de manifestations illégales, dimanche, sur le célèbre Museumplein d'Amsterdam, où la police a utilisé des chevaux, des chiens et un canon à eau pour disperser les manifestants. «Ce groupe est essentiellement pacifique, mais il a un noyau radical» qui pourrait être prédisposé à la violence, a déclaré Jan-Willem Duyvendak, professeur de sociologie à l'Université d'Amsterdam.

Souvent mêlés à ce groupe, il y a aussi «des petits cons qui pensent que c'est amusant de narguer la police», a ajouté Tom Postmes, professeur de psychologie sociale à l'Université de Groningue. Les théories coronasceptiques ont été amplifiées par certains responsables politiques, en particulier le parti Forum pour la démocratie dirigé par le populiste Thierry Baudet. Le parti a récemment appelé les Néerlandais à «résister» au couvre-feu, mais Thierry Baudet a déclaré qu'il condamnait la violence.

Il existe également une longue tradition antivaccination parmi les protestants conservateurs de la dite «Ceinture de la Bible» dans le centre des Pays-Bas - qui comprend le village de pêcheurs d'Urk où les premières émeutes ont éclaté samedi soir. Les émeutes anti-couvre-feu plus spontanées qui ont éclaté à Rotterdam, à La Haye et dans d'autres villes du pays semblent avoir principalement impliqué des jeunes mécontents, selon des responsables et des analystes. Le parquet néerlandais a déclaré mardi que «nombre des personnes arrêtées sont des adolescents».

(L'essentiel/afp)