Une star de la techno poignardée par son père

Selon Guettapen.com, qui cite le média italien Casertanews.it, le célèbre DJ techno Joseph Capriati a été poignardé à l’abdomen avec un couteau de cuisine tenu par son père vendredi 8 janvier 2021. Les faits se seraient produits à la suite d’une dispute familiale qui aurait dégénéré. L’artiste italien de 34 ans a été conduit à l’hôpital dans un état décrit comme «sérieux». Un proche, Dave Clarke, a déclaré au lendemain des faits que la vie de Capriati «n’était plus en danger».

Le papa, âgé de 61 ans, a été arrêté par la police. Il a été inculpé de tentative de meurtre. Pour l’heure, Capriati est toujours hospitalisé. Personne de son entourage n’a encore évoqué l’affaire publiquement.

Get well soon @josephcapriati, we're thinking of you ❤️ pic.twitter.com/mp8RC5fbFe