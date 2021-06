3 enfants, proches de l'EI, renvoyés aux Pays-​​Bas

Les autorités kurdes en Syrie ont remis, samedi, quatre Néerlandais proches de combattants du groupe État islamique (EI), parmi lesquels trois enfants, à une délégation diplomatique néerlandaise en vue de leur rapatriement, provoquant de vives critiques aux Pays-Bas. Il s'agit d'une femme et de ses deux enfants - deux garçons âgés de deux et cinq ans - ainsi que d'une adolescente de 12 ans, selon des responsables kurdes et néerlandais.

«À la demande du gouvernement hollandais (...), une femme hollandaise et ses deux enfants ainsi qu'une fille se trouvant dans une situation humanitaire» délicate ont été remis à la délégation diplomatique avec «l'accord» de la mère de cette dernière, a déclaré un haut responsable du département des Affaires étrangères des autorités kurdes, Abdel Karim Omar. Tamara Buruma, l'avocate de la femme et de ses deux enfants, a confirmé à l'AFP qu'il s'agit d'une femme appelée Ilham B. et de ses deux jeunes garçons.

Approche humanitaire ou dimension sécuritaire?

Me Buruma a expliqué que dans des situations similaires, des personnes venant de Syrie ont, une fois arrivées sur le sol néerlandais, été inculpées pour affiliation à un groupe terroriste et mises en détention provisoire. L'avocate présume qu'un sort «similaire» sera réservé à sa cliente et que ses enfants seront pris en charge par des services de protection de l'enfance.

Une porte-parole du ministère de la justice néerlandaise interrogée par l'AFP a refusé de commenter l'affaire mais a assuré que des informations arriveraient «dans la soirée». La question du rapatriement de proches de l'EI a provoqué de vives critiques aux Pays-Bas et divisé le gouvernement démissionnaire, certains défendant une approche humanitaire tandis que d'autres privilégient la dimension sécuritaire.

(L'essentiel/afp)