Recadré par un gondolier, un touriste devient fou

Publiées dimanche sur la page Facebook «Venezia non è Disneyland» (Venise n'est pas Disneyland), les images ont scandalisé les Italiens et les amoureux de la Cité des Doges. Tournée le week-end dernier, la vidéo montre un touriste, visiblement très énervé, gesticuler face à un gondolier qui tente de garder son calme. Le vacancier le pousse, lui enlève son chapeau, lui donne des coups de tête et même un coup de poing au visage, sous le regard effaré de personnes attablées sur une terrasse en face.

«Je ne te touche pas, je ne touche pas», lui répète le gondolier, ce qui semble avoir le don d'enrager encore plus le touriste. L'altercation se poursuit plus loin dans la rue, et l'on ignore comment elle s'est terminée. Selon les témoignages repérés sur les réseaux sociaux par le Corriere della Sera, l'homme au tee-shirt bleu était un visiteur sud-américain qui venait de débarquer d'un bateau de croisière avec sa famille.

Lors de leur promenade, les touristes seraient montés dans une gondole, non pas pour faire un tour sur les canaux, mais simplement pour prendre un selfie. Contrarié, le gondolier aurait alors sèchement demandé à la famille de descendre de son embarcation, ce qui aurait provoqué la colère du père de famille. «Des scènes comme on devrait ne jamais en voir à Venise, mais qui désormais sont de plus en plus fréquentes», déplore le quotidien italien. Sur Facebook, de nombreux internautes ont assuré le gondolier de leur solidarité et l'ont félicité pour son sang-froid.

(L'essentiel/joc)