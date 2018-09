British Airways s'est fait voler des données

«Entre 22h58 (21h58 GMT) le 21 août 2018 et 21h54 le 5 septembre, les données personnelles et financières des clients faisant des réservations sur notre site Internet et notre application mobile ont été compromises», a déclaré la compagnie dans un communiqué, précisant que la faille avait été réparée.

«Nous conseillons à nos clients qui pensent avoir été affectés par l'incident de contacter leur banque ou l'émetteur de leur carte et de suivre leurs recommandations», a ajouté la compagnie, qui a alerté les autorités.

We are investigating the theft of customer data from our website and our mobile app, as a matter of urgency. For more information, please click the following link:https://t.co/2dMgjw1p4r– British Airways (@British_Airways) 6 septembre 2018

Retour à la normale

«Nous sommes profondément désolés pour cette perturbation provoquée par une activité criminelle», a déclaré le directeur général de British Airways, Alex Cruz, qui a assuré que le groupe prenait «très au sérieux» la protection des données personnelles de ses clients. La compagnie a prévenu qu'elle allait contacter les clients affectés par un vol de données. Les données relatives aux passeports des voyageurs n'ont, elles, pas été compromises.

«J'ai vu un tweet, mais c'était la première fois que j'en entendais parler» et «j'ai dû résilier la carte que j'avais utilisée» pour réserver un vol lundi, s'est plaint dans le Daily Telegraph un client de 34 ans, Daniel Willis. «C'est le bordel».

«J'ai contacté le service client par téléphone trois heures avant l'annonce sur Twitter», ayant des doutes sur des frais facturés, et l'employé «m'a dit que je serai remboursée dans les 24 heures», mais sans «aucune» explication, a aussi critiqué une autre cliente, Stephanie Jowers, interrogée par le même journal. British Airways a assuré que le fonctionnement de son site Internet et de son application étaient maintenant «revenus à la normale», et que les clients devant prendre un avion pouvaient s'enregistrer normalement en ligne.

(L'essentiel/afp)