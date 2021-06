Elle se tire dans le genou pour accuser son copain

L’affaire semblait particulièrement grave et préoccupante. Christine*, une trentenaire de Sainte-Croix, en Suisse, a appelé la police en décembre dernier pour se plaindre de prétendus actes odieux perpétrés par Dylan*, son compagnon. Elle l’accusait de l’avoir étranglée, frappée, mais aussi d’avoir tiré sur son genou gauche avec une carabine à plombs. Malgré les démentis de Dylan, tous les éléments semblaient réunis contre lui.

Selon l’ordonnance pénale du procureur, après près de deux mois d’accusations fallacieuses, Christine a fini par craquer. Interrogée sur son mobile, la femme enceinte a reconnu avoir tout fomenté pour «emmerder» Dylan. La mythomane avait complètement inversé les rôles: celui qu’elle faisait passer pour un abominable tyran domestique était, en réalité, un homme brimé et opprimé.

Elle le frappait

«Elle a frappé plusieurs fois l’homme avec lequel elle faisait ménage commun, en lui donnant des coups de pied et de poing. À deux reprises, elle a également lancé un tabouret et une plaque de marbre contre lui», a précisé le procureur dans l’ordonnance pénale. Christine a également admis être l’auteure du tir l’ayant blessée au genou.

La trentenaire, sans activité et au casier judiciaire déjà assez épais, a écopé d’une peine ferme de 120 jours de prison et d’une amende, notamment pour dénonciation calomnieuse et lésions corporelles simples qualifiées.

*Prénoms d’emprunt

(L'essentiel/Abdoulaye Penda Ndiaye)