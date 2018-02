2 soldats en tuent 4 autres lors d'un «bizutage»

Quatre soldats ukrainiens ont été tués par deux autres membres de l'armée dans l'est rebelle de l'Ukraine, qui ont expliqué leur geste par le «bizutage», ont annoncé jeudi les autorités de ce pays. Les corps des quatre soldats ont été découverts dans le village de Chyrokine, localité où ils étaient stationnés à une dizaine de kilomètres de la ville stratégique de Marioupol, contrôlée par les forces ukrainiennes, a indiqué la porte-parole du parquet général, Laryssa Sargan, sur Facebook.

Deux de leurs camarades, soupçonnés de meurtre avec préméditation, ont été arrêtés et sont passés aux aveux, a-t-elle précisé, indiquant que le crime avait été motivé par un «bizutage». Plus de 2 750 militaires ukrainiens ont été tués dans le conflit armé opposant depuis avril 2014 les forces gouvernementales aux séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, selon le président ukrainien Petro Porochenko. Au total, plus de 10 000 personnes ont été tuées en quatre ans de guerre dans l'est rebelle ukrainien.

(L'essentiel/AFP)