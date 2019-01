Les secouristes sont bientôt au bout de leurs peines. Mercredi après-midi, ils s'apprêtaient à descendre dans la galerie creusée pour, enfin, atteindre le petit Julen. Ce sera alors la fin d'un interminable cauchemar pour toutes les personnes impliquées dans cette opération extrêmement complexe et éprouvante. Touché par les critiques et désireux de partager de ce qu'il vit quotidiennement sur le terrain à Totalan, un membre de la Garde civile s'est fendu d'une poignante lettre ouverte, diffusée par Diario Sur.

«Loin des caméras, des politiciens et des communications officielles, j'ai envie de témoigner de l'aspect humain de ce qui se passe, car cela dépasse les frontières», écrit l'Espagnol, dont l'identité n'est pas précisée. Pedro* explique que parce qu'il habite tout près de Totalan, il a été l'un des tout premiers à arriver sur les lieux. «J'ai été l'un de ceux qui ont laissé leur famille avec l'assiette encore sur la table, ce sombre dimanche 13 janvier. Je me souviens de l'appel que j'ai passé à ma femme un peu plus tard: "Ne m'attendez pas pour le dîner, ça va être long"», écrit le gendarme.

«Je n'oublierai jamais les frissons et les palpitations»

Pedro explique que son cœur a tremblé quand il a dû faire face aux premières minutes de désespoir des proches. Il raconte aussi à quel point il s'est senti dépassé par l'ampleur de la mobilisation. «Je ne suis professionnel que depuis peu de temps, mais j'ai juste assez d'expérience pour me sentir petit face à un tél déploiement d'unités d'élite», confie le jeune homme, qui se dit impressionné par le savoir-faire de tous ces intervenants. «C'était incroyable de voir comment tout le monde cherchait des solutions et faisait des inventions pour atteindre Julen dans les meilleures conditions de sécurité possibles», explique-t-il.

Émotionnellement, Pedro vit des jours extrêmement durs. «Je n'oublierai jamais les frissons et les palpitations en visualisant l'écran de la caméra qui descendait, essai après essai. Mon désir était de voir Julen. Je savais que j'éclaterais en sanglots si cela arrivait, mais en même temps, je n'étais même pas sûr de vraiment vouloir le voir dans ces circonstances». Dans ce contexte éprouvant, les secouristes se soutiennent les uns les autres comme ils le peuvent. «Nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne l'aurons pas sauvé, c'est clair», a par exemple lancé un collègue de Pedro.

Le gendarme ne cache pas son admiration pour les parents de Julen, passés «du désespoir absolu à un calme paisible, un exemple pour nous». «Nous avons travaillé dur pendant plus d'une semaine, et pourquoi le nier: nos corps sont meurtris, mais notre cœur est intact, tout comme notre volonté», poursuit l'Espagnol, qui conclut avec ces mots bouleversants: «De Totalan, nous ressentons le souffle de toute l'Espagne, je vous l'assure. Ressentez le nôtre et comptez toujours sur nous».

*prénom d'emprunt

Le sauvetage en direct

