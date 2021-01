Le faux riche annule son procès et fait profil bas

Coup de théâtre dans les frasques judiciaires de Jean-Pierre Fanguin. Le jeune Suisse, auto-proclamé entrepreneur plein aux as, devait comparaître ce mercredi au Tribunal de la commune d’Yverdon-les-Bains pour des infractions au code de la route dans le cadre de ses vidéos qui ont fait le tour du monde. Il s’opposait à la condamnation d’un procureur.

Ces derniers jours, et en concertation avec son avocat, Jean-Pierre Fanguin a changé d’avis. Il accepte sa peine et l’audience a donc été annulée. «Nous avons jugé opportun d'agir ainsi car mon client est inquiet en raison des insultes voire menaces diffusées sur des réseaux sociaux à la suite de la parution d'articles à propos de son opposition à l'ordonnance pénale pour des faits mineurs», explique Me David Abikzer.

(L'essentiel/frb/fnt)