Un ferry italien toujours en feu, 12 disparus

Au large de Corfou, l'incendie d'un ferry italien, en route pour Brindisi, a fait 11 disparus et trois blessés. 278 passagers ont pu être secourus.



Aidés d'un hélicoptère, d'une frégate, de six remorqueurs et d'un vaisseau de lutte contre les incendies, plongeurs et pompiers quadrillent la zone de la catastrophe, espérant retrouver douze chauffeurs-routiers qui manquent à l'appel. Mais le brasier attisé par le vent, les explosions sporadiques et la température infernale s'élevant à plus de 500 degrés empêchent désormais les secours d'intervenir à bord du navire, selon les pompiers et les garde-côtes grecs.

Le ferry de la compagnie italienne Grimaldi, en route pour Brindisi en Italie s'est embrasé vendredi à l'aube, deux heures après son départ du port grec d'Igoumenitsa, avec 290 personnes, dont 51 membres d'équipage, enregistrées à bord. Outre 278 personnes enregistrées, ont également été secourus deux migrants clandestins afghans, laissant craindre que manquent à l'appel d'autres passagers ne figurant pas sur le manifeste, des migrants embarquant souvent clandestinement à bord des ferries reliant la Grèce à l'Italie.

L'enquête du Service grec des accidents maritimes ne fait que commencer. Mais l'incendie pourrait être parti d'un camion garé dans les cales, selon plusieurs déclarations concordantes. Le capitaine du ferry et deux mécaniciens sont entendus samedi par le parquet, selon la chaîne publique de télévision ERT.

