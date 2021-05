Un campus chinois devrait pousser au bord du Danube

Sur un terrain en friche de Budapest, courant le long du Danube, doit pousser d’ici à 2024 le campus flambant neuf d’une université chinoise, symbole du virage diplomatique opéré par le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Mais avant d’accueillir plusieurs milliers d’étudiants, il lui faudra d’abord vaincre les nombreuses réticences.

«Il veut implanter une méga-université ici alors que personne n’est d’accord!» s’emporte, dans une interview accordée à l’AFP sur les lieux de la discorde, la maire du quartier Krisztina Baranyi, virulente opposante au projet décidée à ne pas plier.

Le complexe, le premier en Europe de l’université Fudan de Shanghaï, s’étalera sur 50 hectares, selon les termes de l’accord signés la semaine dernière. Le gouvernement, qui écarte «un plan B», vante une «excellente chose» pour les étudiants hongrois, chinois et d’ailleurs, alors que Fudan a fait son entrée l’an dernier dans le Top 100 du fameux classement de Shanghaï.

«Tout est opaque»

Loin de ces propos optimistes, les détracteurs du projet redoutent une dépendance accrue de ce pays de l’UE à la Chine et pointent du doigt les menaces pour les libertés académiques. D’après des documents internes obtenus par le site d’investigation Direkt36, la construction du site, dont le coût est estimé à 1,5 milliard d’euros, «utilisera essentiellement des matériaux chinois, de la main-d’œuvre chinoise et sera en grande partie financée par un prêt chinois» contracté par l’État hongrois. Les travaux seront a priori confiés à une entreprise chinoise publique, sans appel d’offres.

«C’est proprement choquant, tout est opaque, personne n’a été consulté», poursuit la combative Krisztina Baranyi, qui espère stopper le projet, en organisant un référendum. Après tout, pourquoi ne pas rééditer le succès du mouvement lancé en 2017 par les jeunes militants du parti Momentum contre la candidature de Budapest aux Jeux Olympiques de 2024? Face à la contestation, les autorités avaient fait marche arrière.

L’élue prévient: «Le site, propriété de l’arrondissement, ne sera pas transféré à l’État avant la tenue» de cette consultation locale, dont les détails restent à définir. Elle a le soutien du maire de Budapest Gergely Karacsony, qui s’insurge lui aussi contre les «jeux d’influence» de Pékin. Le duo a même tourné des vidéos pour alerter les habitants.

Du rail aux vaccins

Avec ce nouvel épisode, le souverainiste Viktor Orban pousse plus loin encore son approche «pragmatique» de la politique étrangère, qui lui vaut d’être taxé par ses adversaires de «cheval de Troie» de Moscou et Pékin au sein de l’UE et de l’OTAN. Exemple récent le plus éclatant, l’achat de vaccins russe et chinois pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Le dirigeant de 57 ans, régulièrement épinglé par ses partenaires occidentaux pour ses penchants autoritaires, est le seul parmi les 27 dont le pays a recours à Spoutnik et Sinopharm, sans attendre le feu vert du régulateur européen.

Avant Fudan, la Hongrie avait déjà noué un contrat avec la Chine pour ériger une ligne ferroviaire à grande vitesse Budapest-Belgrade, en lien avec les «Nouvelles routes de la soie», s’endettant là encore auprès de Pékin à hauteur de 2 milliards d’euros. «Nous devons de plus en plus d’argent à la Chine, et cela peut être dangereux», s’inquiète Peter Kreko, directeur du centre de réflexion Political Capital, déplorant «une perte de souveraineté économique».

(L'essentiel/AFP)