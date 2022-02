Plus de 45 kg d'or, des diamants et des bijoux saisis

Les interpellations ont eu lieu à l'issue de neuf perquisitions menées dimanche et lundi à Anvers et Kontich, non loin de la cité portuaire, dans ces investigations coordonnées par l'organisation Europol. «À ce stade de l'enquête internationale, il semblerait que les bijoux volés lors de cambriolages en France sont ensuite récupérés à Anvers», indique le parquet dans un communiqué.

Dans cette opération, précise le parquet, la police belge a agi à la demande des autorités judiciaires de Bobigny, près de Paris, et de la Section de recherches de la gendarmerie de Versailles, autre grande ville d'Ile-de-France (région parisienne). Dans ce dossier, des interpellations ont également eu lieu en France ces derniers jours, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, sans plus de précisions.

Lors des perquisitions en Belgique, quatre sacs de bijoux ont été saisis, ainsi que des centaines de milliers d'euros en espèces et «trois appareils destinés à fondre l'or», souligne encore le parquet d'Anvers, évoquant un butin de «plus de 45 kilogrammes d'or, de diamants, de bijoux».

(L'essentiel/AFP)