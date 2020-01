126 millions de cigarettes de contrefaçon saisies

«Il s'agit de la plus grande saisie jamais effectuée» en Belgique, a souligné la douane, dans un communiqué. Elle représente plus de 70% du total intercepté en 2019. Les cigarettes, des contrefaçons des marques Rothmans Blue, John Player Special et em@il, provenaient d'Asie du sud-est, et huit personnes de nationalité turque ont été interpellées. Le 9 janvier, précise le communiqué, une première cargaison de 10 millions de cigarettes de contrebande a été découverte dans un entrepôt à Stabroek, dans la zone portuaire.

En remontant la filière, les douaniers sont ensuite tombés sur trois conteneurs suspects renfermant un total d'environ 30 millions de cigarettes. D'autres entrepôts ont ensuite été perquisitionnés à Brecht, entre Anvers et la frontière néerlandaise, conduisant à la saisie jeudi de quelque 86 millions d'unités. Le total de 126 millions - un chiffre provisoire selon la douane - «représente un montant de 65 millions d'euros en droits d'importation, d'accises et TVA éludés», selon les autorités.

Comme pour le trafic de drogues, de cocaïne notamment, les saisies de cigarettes de contrebande ont fortement progressé ces dernières années en Belgique. Les 174 millions de 2019 représentent un bond de 120% par rapport à 2016 (79,8 millions). Anvers, une plaque tournante pour les trafiquants, est le deuxième port de marchandises d'Europe après Rotterdam (Pays-Bas). Le site a enregistré en 2018 un trafic total de quelque 235 millions de tonnes de marchandises.

