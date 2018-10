Un colis suspect a été neutralisé à Londres

Les forces de l'ordre britanniques ont procédé mercredi après-midi à «l'explosion contrôlée» d'un colis suspect signalé dans un jardin près du parlement dans le centre de Londres, a déclaré un porte-parole de Scotland Yard à l'AFP. «Il y a eu une explosion contrôlée du colis», a déclaré le porte-parole. Un photographe de l'AFP sur place a vu un robot démineur intervenir.

La police avait «été appelée à 15h40 (16h40 au Luxembourg) au sujet de la présence» de ce colis à Embankment Gardens, avait-il indiqué un peu plus tôt. Un périmètre de sécurité a été dressé au niveau du parc et des rues voisines fermées à la circulation. En mars 2017, la zone du Parlement avait été le théâtre d'un attentat commis par un Britannique de 52 ans converti à l'islam, qui avait fauché des piétons avec sa voiture sur le pont de Westminster. Au total, cinq personnes avaient péri dans cette attaque revendiquée par le groupe jihadiste Etat islamique (EI). L'assaillant avait été tué par un policier armé.

En août 2018, près du Parlement également, trois personnes ont été blessées par un attentat à la voiture-bélier commis par un homme d'origine soudanaise habitant à Birmingham (centre), qui a été arrêté et inculpé de tentative de meurtre.

An area of London near Westminster Bridge was cordoned off after reports of a suspicious package.



Police used this robot to carry out a controlled explosion of the package which has now been ruled 'not suspicious'. pic.twitter.com/IR2fOcPHrO