Vladimir Poutine affirme ne pas être un tsar

Dans un entretien diffusé jeudi, le président russe, Vladimir Poutine, a assuré «ne pas être un tsar». Ces déclarations ont été tenues en pleine réforme constitutionnelle, qui l'autorisera à prolonger son mandat au Kremlin, potentiellement jusqu'en 2036. «Cela n'a aucun rapport avec la réalité», a-t-il déclaré dans cet entretien avec l'agence de presse publique TASS enregistré en février, dans le cadre du 20e anniversaire de son arrivée au pouvoir.

«Je travaille chaque jour, je ne règne pas. Un tsar, c'est celui qui s’assoit, vous regarde de haut et dit: "J'ordonne et ils exécutent", alors que pendant ce temps, il essaie un chapeau et se regarde dans le miroir», a-t-il ajouté. Interrogé auparavant sur son intention ou non de rester au pouvoir après 2024, date de fin de son mandat, le président russe a affirmé que ce serait aux Russes de décider: «Le plus important, et c'est une question de principe, c'est l'attitude de la majorité des citoyens de ce pays. C'est une question de confiance». «Je n'ai pas de réponse aujourd'hui» sur ces plans, a-t-il aussi déclaré.

Vladimir Poutine a lancé en janvier une réforme constitutionnelle qui, grâce à un amendement ajouté à la surprise générale à la dernière minute en mars, lui donnera notamment le droit d'effectuer deux mandats supplémentaires après la fin de l'actuel en 2024. L'amendement en question permettra à Vladimir Poutine de remettre à zéro le nombre de ses mandats présidentiels, alors que la loi russe interdit au président d'effectuer plus de deux mandats consécutifs. Menée tambour battant, cette réforme doit être adoptée définitivement à l'issue d'un vote populaire prévu le 22 avril. «Le tsar a dit qu'il n'est pas un tsar», a réagi immédiatement sur Twitter, Alexeï Navalny, le principal opposant au Kremlin.

(L'essentiel/afp)