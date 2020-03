La «pizza Corona» qui scandalise les Italiens

On n'est pas loin de l'incident diplomatique entre la France et l'Italie. Mardi, l'émission satirique de Canal+ «Groland» a diffusé sur les réseaux sociaux une fausse publicité en lien avec le coronavirus. Les images montrent un pizzaiolo italien suer et tousser tout en préparant sa fameuse pizza «Corona». Le cuisinier finit par lâcher une énorme glaire verdâtre sur sa création tout juste sortie du four. «La nouvelle pizza italienne qui va faire le tour du monde», annonce joyeusement la voix-off.

La diffusion de ce clip se voulant humoristique a provoqué un tollé en Italie, où les politiciens de tous bords sont montés au créneau, écrit «La Repubblica». La pub satirique de la chaîne française a été notamment qualifiée de «macabre», «honteuse», «inadmissible», ou encore «dégoûtante». Ces images. «C'est ça, la solidarité entre Etats membres de l'UE», s'est emporté Luca Squeri, député de Forza Italia. L'association Coldiretti, qui défend les intérêts de l'agriculture, évoque pour sa part «un coup de poignard dans le dos de l'industrie agroalimentaire «made in Italy».»

Le ministre des Affaires étrangères réagit

Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a pour sa part réagi sur Facebook, jugeant ces images «d'un goût douteux et inacceptables»: «Je comprends la satire (...), mais se moquer ainsi des Italiens, avec l'urgence coronavirus à laquelle nous sommes confrontés, est profondément irrespectueux. En tant que ministère des Affaires étrangères, nous avons immédiatement contacté notre ambassade à Paris», a-t-il fait savoir.

Face à cette volée de bois vert, Canal+ a présenté ses excuses à ses «amis italiens» et retiré la fameuse publicité. «La chaîne enverra une lettre d'excuses à l'ambassadeur d'Italie à Paris cet après-midi», a annoncé Canal+ mardi.

(L'essentiel/joc)