Le suspect avait une villa secrète au Portugal

Le père de la femme qui était en couple avec Christian B. au moment de la disparition de la petite Maddie s’est adressé pour la seconde fois à la police allemande. La jeune fille, alors âgée de 3 ans, a disparu le 3 mai 2007 de l’appartement de vacances que ses parents louaient à Praia da Luz, une ville côtière de l’Algarve portugais.

Selon Dieter F., sa fille Nicole et Christian B. possédaient une maison non loin de là qui était gardée par des «chiens féroces» et dont personne n’avait connaissance. Nicole F. était la propriétaire de l’immeuble. «Personne ne sait que ma fille disposait non seulement d’une résidence privée au Portugal, mais aussi d’une propriété séparée», a-t-il expliqué, rapporte «The Mirror». «Personne n’a jamais regardé là-bas. Cette propriété n’a jamais été mise en relation avec Maddie, Nicole ou Christian.»

«C'était une zone sécurisée, entourée de clôtures et quatre chiens agressifs étaient là jour et nuit. La propriété de 5000 m² était était complètement envahie par la végétation et à peine visible de l’extérieur. Personne ne pouvait entrer ou sortir, sauf ma fille et peut-être Christian», a déclaré Dieter F. L’enceinte secrète se trouve sur un terrain très proche de la maison où Nicole vivait en Algarve, à une soixantaine de kilomètres de Praia da Luz. La justice allemande dit enquêter sérieusement sur cette nouvelle piste.

Lettre du suspect

Nicole F., une mère de trois enfants, travaillait à l’époque pour un programme d'accueil au Portugal pour les jeunes allemands en difficulté. Il n’y a aucune indication qu’elle ait eu elle-même quelque chose à voir avec la disparition de Maddie. La police allemande n’enquête que sur le rôle de Christian B. dans cette affaire. Ce dernier purge actuellement une peine de prison après avoir été condamné en décembre 2019 à sept ans de prison pour le viol d’une Américaine de 72 ans en 2005 au Portugal, dans le village de Praia da Luz.

Le quadragénaire a toujours nié avoir une quelconque implication dans la disparition de Maddie McCann. Dans une lettre rédigée le 8 mai et publiée le 14 juin par la presse allemande, le suspect a dénoncé une enquête «scandaleuse», estimant que les procureurs «devraient démissionner» parce qu’ils «persécutent une personne innocente».

Selon des documents judiciaires portugais, Christophe B. et Nicole F. étaient en contact téléphonique régulier et avaient passé un week-end ensemble à Lisbonne, quelques mois après la disparition de Maddie. Nicole F. a travaillé comme réceptionniste dans un hôtel avant de revenir en Allemagne il y a une dizaine d’années. On ignore s’ils ont poursuivi leur relation lorsque Christian B. est également rentré dans son pays en 2012.

