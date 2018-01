1 500 personnes évacuées après une fuite de gaz

La gare de Charing Cross, qui accueille chaque jour des dizaines de milliers d'usagers, a été fermée tout comme celle de Waterloo. «La rupture d'une conduite de gaz a été découverte et une forte teneur en gaz naturel a été détectée dans l'air», a déclaré un porte-parole des pompiers. «Par précaution, 1 450 personnes ont été évacuées. Elles étaient dans un hôtel et une boîte de nuit», a-t-il ajouté.

Le Strand, un axe important de circulation entre Trafalgar Square et le pont de Waterloo, a également été fermé à la circulation et le public a été appelé à éviter cette zone. La cause de la fuite n'était pas encore connue mardi matin. «Nous travaillons avec les services d'urgence et une zone d'exclusion a été mise en place par précaution», a déclaré un porte-parole de la compagnie de gaz Cadent. «L'Hôtel Amba, des appartements à proximité et la gare de Charing Cross ont été évacués», a-t-il ajouté.

(L'essentiel/afp)