Des migrants de l'Open Arms vers le Luxembourg

Six pays de l'UE sont prêts à accueillir une partie des 147 migrants embarqués sur le navire humanitaire de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms, actuellement devant l'île italienne de Lampedusa. «La France, l'Allemagne, la Roumanie, le Portugal, l'Espagne et le Luxembourg viennent à peine de m'indiquer qu'il sont prêts à recevoir des migrants», a annoncé jeudi le Premier ministre italien Giuseppe Conte dans une lettre ouverte adressée à M. Salvini, ministre italien de l'Intérieur.

«Encore une fois, mes homologues européens nous tendent la main», s'est félicité M. Conte, en critiquant très durement sur ce dossier M. Salvini, qui appelle depuis jeudi dernier à sa destitution. Le pouvoir de Matteo Salvini, chef de La Ligue (extrême droite) et connu pour ses positions anti-migrants, se trouve affaibli depuis qu'il a fait voler en éclat jeudi dernier son alliance gouvernementale, formée avec le Mouvement Cinq Etoiles (M5S, anti-système). Le sort du navire Open Arms en était l'illustration jeudi.

Le ministre de l'Intérieur, qui réclame une rotation en Europe des ports de débarquement, avait signé début août un décret interdisant, au nom de la défense de l'ordre public, les eaux italiennes à l'Open Arms. Une décision prise par un tribunal administratif, suite à un recours d'Open Arms, a toutefois suspendu mercredi ce premier décret. Proactiva avait assuré mercredi qu'elle n'envisageait pas d'accoster de force. L'Ocean Viking, le navire de SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF) qui cherche également un port pour plus de 350 migrants, se dirigeait jeudi vers le nord et se trouvait bien au-delà de Lampedusa et de Malte.

(L'essentiel/afp)