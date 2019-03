Amanda Knox veut retourner un jour en Italie

C'est une épreuve qu'elle se sent obligée d'affronter. Amanda Knox a l'intention d'affronter ses peurs et de retourner en Italie, là où sa vie a basculé en 2007. Condamnée à plus de 20 ans de prison pour le meurtre de sa colocataire Meredith Kercher dans leur maison de Pérouse, l'Américaine a passé quatre ans derrière les barreaux. Elle et Raffaele Sollecito, son petit ami de l'époque, ont été définitivement blanchis par la Cour Suprême italienne en 2015, après huit ans d'une bataille judiciaire surmédiatisée.

Rentrée aux États-Unis, Amanda Knox est devenue journaliste et tente de mener une vie aussi normale que possible. «C'est terrifiant et chaque jour, il faut affronter quelque chose de nouveau et d'effrayant. Mais j'ai eu de la chance et je vais de mieux en mieux», a-t-elle confié lors d'une conférence au True Crime festival, à New York. Pour en finir avec ses vieux démons, l'Américaine aujourd'hui âgée de 32 ans a décidé de soigner le mal par le mal. «Il faut savoir affronter ses peurs tout seul si l'on veut guérir. Et je sais que la principale chose qui me terrifie encore, c'est de retourner en Italie», a expliqué Amanda Knox.

La trentenaire n'a pas encore fixé la date de ce voyage qui l'inquiète énormément, relève le Sun. Elle craint par-dessous tout d'avoir à affronter le regard des habitants, dont certains continuent de la penser coupable. «Cette affaire est encore très sensible, là-bas. Les gens ne sont pas passés à autre chose et je ne sais pas comment ils réagiront face à moi», concède l'Américaine.

Un feuilleton judiciaire hors normes

Dans la nuit du 1er au 2 novembre 2007, Meredith Kercher, étudiante britannique de 21 ans, avait été retrouvée violée et poignardée de 47 coups de couteau dans l'appartement qu'elle partageait avec Amanda Knox. Le 6 novembre, la police avait arrêté la jeune femme, son petit ami italien Raffaele Sollecito et Diya Lumumba, le propriétaire congolais du bar dans lequel elle travaillait. Cette affaire aux multiples rebondissements avait ensuite tenu en haleine les médias anglo-saxons et inspiré livres, documentaires ou téléfilm.

En première instance, en 2009, Knox et Sollecito, qui clamaient leur innocence, avaient été condamnés à 26 et 25 ans de réclusion. La justice estimait que les deux jeunes amants avaient donné à Meredith Kercher le coup fatal. Mais en octobre 2011, la cour d'appel de Pérouse avait relaxé Amanda Knox et Raffaele Sollecito. Un nouveau rebondissement est survenu en 2013, quand la Cour de cassation italienne a annulé l'acquittement de Knox et de Sollecito. En janvier 2014, ils ont été condamnés respectivement à 28 ans et six mois et 25 ans de prison, avant d'être mis définitivement hors de cause en mars 2015 par la Cour de cassation.

(L'essentiel/joc)