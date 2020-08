Un garçon s’écrase du plongeoir des 5 mètres

Gros émoi jeudi vers 15 heures à la piscine en plein air de Saint-Gall, dans le nord de la Suisse. Un garçon de 9 ans a chuté sur le rebord de la piscine depuis le plongeoir des 5 mètres. Il a été grièvement blessé mais ses jours ne sont pas en danger. «Quand je suis sorti de l’eau, j’ai vu l’impact et je me suis précipité» raconte un témoin. Du sang coulait de son oreille, beaucoup de sang!» ajoute-t-il.

Il a d’abord tenté de stopper hémorragie avec ses mains puis avec des serviettes que les gardiens de la piscine lui ont apportées. «Je savais que c’était une question de minutes ou de secondes et j’ai fait en sorte qu’il ne perde pas connaissance» poursuit ce témoin. Finalement les secours sont arrivés et on pu l’emmener à l’hôpital. Vendredi, la jeune victime se trouvait dans un état stable.

Le témoin qui est intervenu est un professeur de sport qui attendait un groupe et qui en avait profité pour piquer une tête dans le bassin. Il se dit heureux d’avoir pu mettre à profit les cours de sauvetage qu’il a suivis lors de sa formation.

