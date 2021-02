Dix ans et demi de prison pour le «cerveau» de l'EI

Il est présenté comme le «cerveau» du groupe Etat islamique en Allemagne: le prédicateur irakien «Abou Walaa» a été condamné mercredi à 10 ans et demi de prison pour avoir radicalisé des jeunes et contribué à préparer une action violente.

Ahmad Abdulaziz Abdullah Abdullah, alias «Abou Walaa», était jugé depuis plus de trois ans à Celle, dans le nord du pays, aux côtés de complices présumés, dans un procès-fleuve entouré d’un drastique dispositif de sécurité. Ce prédicateur de 37 ans a été reconnu coupable d’appartenance à une organisation terroriste, de financement du terrorisme et d’aide à la préparation d’une action violente. Il a écopé de 10 ans et six mois de prison. Le parquet avait requis 11 ans de détention, son avocat plaidant l’acquittement.

«Autorité de premier plan»

«Abou Walaa» était, selon l’accusation, «le représentant en Allemagne» de l’organisation Etat islamique, entretenant des «contacts directs» avec ses dirigeants. Il était aussi le «cerveau du réseau» qui envoyait des combattants volontaires depuis l’Allemagne vers la Syrie ou l’Irak. Trois co-accusés ont eux été condamnés pour complicité à des peines comprises entre quatre et huit ans de réclusion.

Abou Walaa avait monté dans sa mosquée de Hildesheim, en Basse-Saxe, une véritable entreprise d’embrigadement. Au moins huit personnes, «principalement de très jeunes gens», selon l’accusation, sont ainsi parties, dont des frères jumeaux allemands qui ont commis un sanglant attentat suicide en Irak en 2015. Il était une «autorité de premier plan avec un grand charisme» dans la mouvance jihadiste en Allemagne, a résumé le tribunal. A ce titre, il avait été autorisé par l’EI à «agir en son nom».

«Le prédicateur sans visage»

L’homme est arrivé en Allemagne comme demandeur d’asile en 2001 et a été arrêté en novembre 2016 après une longue enquête du renseignement intérieur. Très prudent et discret, il était surnommé «le prédicateur sans visage», car ses prêches en ligne, très regardés dans la jihadosphère, ne le montraient jamais de face.

Il est aussi accusé d’avoir prêché le djihad dans la mosquée de Hildesheim, désormais fermée. Parmi les personnes ayant fréquenté le groupe, on retrouve au moins l’un des trois adolescents qui, âgés de 16 ans, ont posé une bombe en avril 2016 dans un temple sikh en Allemagne, blessant trois hommes dont un grièvement.

Par ailleurs, Anis Amri, le Tunisien responsable de l’attaque au camion bélier du marché de Noël de Berlin (12 morts en décembre 2016), paraît avoir été en contact avec ce réseau. Le demandeur d’asile tunisien, tué dans sa fuite en Italie par la police, a fréquenté aussi une mosquée berlinoise connue pour ses liens avec le jihadisme et où Abou Walaa a eu l’occasion de prêcher. Un contact direct entre les deux hommes n’a cependant jamais été établi.

(L'essentiel/afp)