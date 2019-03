Les anti-​​Brexit ont défilé à la frontière irlandaise

Deux à trois cents personnes ont manifesté samedi à la frontière entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord pour s'opposer au Brexit, craignant le retour de contrôles à ce qui deviendra une frontière extérieure de l'UE. Réunis à l'appel du groupe Communautés frontalières contre le Brexit (Border Communities against Brexit), les manifestants dont l'ancien dirigeant du parti nationaliste irlandais Sinn Féin, Gerry Adams, et l'actuelle présidente, Mary Lou McDonald, se sont rassemblés sur un pont au dessus d'une autoroute reliant Dublin à Belfast.

Certains tenaient des pancartes jaunes proclamant «Pas de frontières pas de barrières. Respecter le vote Remain» (en faveur du maintien dans l'UE), tandis que d'autres s'étaient déguisés en douaniers, contrôlant les voitures à proximité d'un faux poste de douanes. «Mon trajet, qui me prend actuellement une heure, impliquera trois passages frontaliers dans chaque sens, soit six franchissements de la frontière par jour. Je ne peux donc qu'imaginer ce que cela impliquerait en termes de temps», a expliqué Patricia McGenity, une scientifique qui habite près de la frontière.

La population a voté contre le Brexit

L'accord de retrait de l'Union européenne, conclu en novembre entre Londres et Bruxelles, prévoit un dispositif baptisé «filet de sécurité» censé éviter le retour d'une frontière physique entre les deux Irlande afin de préserver les accords de paix de 1998 qui avaient mis fin aux violences entre catholiques nationalistes et protestants unionistes. Le filet de sécurité est une solution de dernier recours consistant à créer un «territoire douanier unique», englobant l'UE et le Royaume-Uni, avec un alignement plus poussé pour l'Irlande du Nord sur un nombre limité de règles du marché unique européen.

Mais cet accord a été rejeté trois fois par les députés britanniques. Le petit parti unioniste nord-irlandais DUP, qui assure au parti conservateur de la Première ministre Theresa May une majorité au Parlement, y est farouchement opposé, refusant que la province soit traitée différemment du reste du Royaume-Uni. Contrairement au DUP, qui avait milité pour le Brexit, la population nord-irlandaise avait voté à 56% contre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne lors du référendum de juin 2016.

(L'essentiel/afp)