Sept migrants tués dans un accident de la route

Sept migrants ont été tués et huit ont été blessés dans la nuit de jeudi à vendredi, quand leur véhicule tentant d'échapper à un contrôle policier dans une autoroute au nord de la Grèce, s'est renversé, a-t-on appris de source policière. Selon les premières informations, six hommes et une femme ont été tués dont la nationalité n'a pas été pour l'instant révélée. Les huit blessés sont tous des hommes, ressortissants de Pakistan, d'Afghanistan et Bangladesh, selon la même source.

Le conducteur du véhicule où les migrants étaient entassés, a tenté d'échapper à un contrôle policier. Après une course poursuite, le véhicule a heurté les barrières de l'autoroute et s'est renversé, selon les premières informations. L'accident s'est produit peu après jeudi, à minuit, sur l'autoroute reliant Thessalonique, deuxième ville grecque dans le nord, à la frontière nord-est gréco-turc.

(L'essentiel/afp)