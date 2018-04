Londres veut ranimer les liens de son ancien empire

Le Royaume-Uni espère faire du sommet du Commonwealth, qui s'ouvre lundi à Londres, une occasion de renforcer les liens avec les pays de son ancien empire. Alors qu'il se prépare à quitter l'UE, son objectif principal sera d'accroître les échanges commerciaux.

«Certaines des économies les plus dynamiques au monde seront présentes. C'est une belle opportunité pour nous de reconstruire de vieilles amitiés», s'est réjoui dimanche Boris Johnson, le ministre des affaires étrangères, sur la BBC.

Selon une analyse publiée par le Secrétariat du Commonwealth, le commerce entre les pays membres de l'organisation devrait progresser de 17% pour atteindre 700 milliards de dollars (673 millions de francs) d'ici 2020. «La période post-Brexit pourrait faire apparaître pour le Royaume-Uni d'importantes opportunités de négocier des accords commerciaux bilatéraux avec les pays membres intéressés», souligne-t-il.

Le sommet se déroule sur cinq jours, les trois premiers étant consacrés à un forum et à des conférences. Les deux derniers verront les chefs de gouvernement se réunir.

«Une agréable illusion»

A moins d'un an du Brexit, prévu en mars 2019, Londres cherche à ranimer les liens avec les pays de son ancien empire colonial, passés au second plan depuis l'adhésion du Royaume-Uni à la Communauté économique européenne (CEE) en 1973. Le gouvernement de Theresa May insiste depuis des mois sur la capacité qu'il aura, après le retrait de l'UE, à négocier de nouveaux accords commerciaux avec des pays tiers.

Mais pour l'hebdomadaire The Economist, le Commonwealth «ne sauvera pas le Royaume-Uni du Brexit». L'idée que le commerce avec les pays de l'ancien empire pourrait compenser les échanges réalisés avec l'UE constitue selon lui «une agréable illusion».

Pollution et cybercriminalité

La Réunion des Chefs de Gouvernement du Commonwealth (CHOGM) retrouve le sol britannique pour la première fois depuis 1997. Les 53 pays membres de l'organisation se réunissent autour du thème «Vers un futur commun», avec l'ambition d'élaborer notamment une charte contre la pollution des océans et une déclaration contre la criminalité en ligne.

A la tête du Commonwealth, la reine Elizabeth II recevra les dirigeants politiques participant au sommet lors d'un dîner donné à Buckingham Palace jeudi soir, avant une réunion vendredi au Château de Windsor, à l'ouest de Londres.

(L'essentiel/nxp/afp)