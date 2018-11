Un 3e enfant décédé dans l'incendie en Suisse

Le feu meurtrier qui s'est déclaré lundi, à Soleure, commune suisse située au nord de Berne, dans l'ouest, a fait désormais sept victimes, annonce le média 20minuten. Un troisième enfant a succombé à ses graves blessures, mercredi, à l'hôpital. Deux autres enfants sont toujours hospitalisés.

On apprenait mardi que les familles touchées étaient des requérants d'asile érythréens et éthiopiens, logés par le Canton. Quatre adultes, âgés de 27 à 33 ans, un enfant en bas âge et deux enfants d'âge scolaire ont péri dans cet incident.

Canton de Soleure: Plusieurs enfants meurent dans un incendie https://t.co/oG4ahPvOEdpic.twitter.com/SMbXZzDmbW– Lesinfos.online (@Infosonline) 26 novembre 2018

Une cigarette comme cause de l'incendie

En lien avec l'incendie, la femme arrêtée par la police lundi après-midi a été libérée. Avant cela, elle a avoué avoir fumé au lit. Cependant, le bureau du procureur a décidé de ne pas demander la détention provisoire.

«Il n'y a aucun motif de détention», a déclaré à la chaîne Tele M1 la porte-parole des médias Cony Zubler. Les faits ont été clarifiés jusqu'à présent. L'accusée a déclaré qu'elle avait fumé au lit. «Cela coïncide avec les conclusions actuelles des enquêteurs sur les incendies», a déclaré Zubler. Le bilan aurait pu être encore plus élevé: au moment de l'incendie, 20 personnes se trouvaient dans le bâtiment.

#Soleure : l'origine de l'incendie qui a fait six morts, dont des enfants, n'est toujours pas connue. pic.twitter.com/5xpexR8gUR– RTSinfo (@RTSinfo) 26 novembre 2018

