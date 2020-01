Une ado décède à cause d'un tampon hygiénique

«Notre Maëlle, 17 ans, grande sportive, pleine de vie et de projets, vient de nous quitter en moins de 48 heures dû au choc septique de ses tampons… Elle avait pourtant été vue 5 heures après les premiers symptômes par un médecin de garde. C'est inacceptable», s'insurge Laurence, la mère de l'adolescente de Somzée en province de Namur, décédée jeudi après deux jours de souffrance.

Lundi dernier, Maëlle est rentrée chez elle après une séance de sport. Dans la soirée, elle est soudainement prise de vomissements, de diarrhées et de fièvre. Elle a été rapidement prise en charge par un médecin de garde qui lui a diagnostiqué une grippe intestinale.

«On n'a rien pu faire»

«Mardi, la journée s’est passée avec de la température qui ne diminuait pas. Pour finalement se terminer dans la nuit du mardi au mercredi où elle a tenté de se lever mais n’y parvenait pas pour cause de vertiges. J’ai pris sa tension et elle était à 5.3 (...) On a contacté l’ambulance», explique Laurence à RTL Info. Le même diagnostic est posé: grippe intestinale. Maëlle est ensuite admise à l'hôpital pour une «déshydratation sévère».

«Après 5 heures de traitements pour tous types de pathologies, elle a été finalement transférée vers Notre-Dame aux soins intensifs. Là, ils ont tout de suite pu constater que ce n’était pas une grippe, mais un choc toxique dû au tampon Elle a été prise en charge d'une façon excellente mais malheureusement on n'a rien pu faire. Un jour après, Maëlle décédait», poursuit la maman de la jeune femme.

Maëlle était informée des risques

Dévastée, Laurence demande plus de vigilance de la part du corps médical face à une telle possibilité: «J’aimerais juste que les médecins puissent peut-être poser la question: "Est-ce que vous portez un tampon?". Quand on a des symptômes de grippe gastro-intestinale. Mon but, c’est d’informer les jeunes filles et les dames sur la toxicité de ces tampons». Elle assure que sa fille «connaissait le problème».

Le syndrome de choc toxique lié aux tampons hygiéniques est provoqué par la présence d'une bactérie, le staphylocoque doré, suite à une stagnation du sang dans le vagin qui est un environnement favorable à la prolifération de cette bactérie.

Elle n'est pas dangereuse en soi, mais peut le devenir si plusieurs facteurs, comme un tampon gardé trop longtemps, sont réunis. Les toxines libérées peuvent alors proliférer et attaquer d'autres organes comme le foie, les reins ou le cœur, conduisant la patiente à un état de faiblesse extrême, voire la mort.

