Elle annonce qu'elle va tuer son compagnon

Samedi 30 octobre, 23h36 à Trapani (Sicile): Vanda, 37 ans, publie sur Facebook un premier post pour le moins inquiétant. «Ma famille me manque, je suis seule, cet être m’a conduite à l’exaspération. La police et les carabiniers semblent d’accord avec lui. Ce soir, je vais faire quelque chose que jamais je n’aurais pensé faire, je vous aime pardonnez-moi». Deux minutes plus tard, l’Italienne poste une seconde publication tout aussi glaçante: «J’ai demandé de l’aide, ce sac à merde m’a détruite, la police et les carabiniers le défendent. OK très bien, je suis fatiguée et je n’ai plus rien à perdre».

Sous la publication, de nombreux contacts de Vanda ont semblé ne pas prendre cette annonce au sérieux, conseillant à Vanda de «ne pas se laisser gagner par la rage» ou de «garder son calme», notamment. Mais environ une heure plus tard, Vanda s’est emparée d’un couteau de cuisine et a poignardé à mort Cristian, son compagnon âgé de 46 ans. Elle a ensuite appelé la police et avoué avoir tué le quadragénaire, assurant avoir agi en état de légitime défense. «Ces dernières semaines, la relation était devenue très difficile, au point que j’ai demandé plusieurs fois à la police d’intervenir», a expliqué Vanda lors de son interrogatoire, selon Il Giornale.

Cristian était connu des services de police. Il avait été condamné dans une affaire de drogue ainsi que pour homicide involontaire et était aux arrêts domiciliaires chez sa compagne. L’homme portait un bracelet électronique et devait rentrer à la maison tous les soirs à 23h, ce qui n’a pas été le cas samedi. C’est justement cette rentrée tardive qui aurait provoqué une violente dispute entre Vanda et son compagnon. La trentenaire affirme que Cristian l’a agressée et qu’elle s’est défendue, portant le coup de couteau fatal. Elle a été incarcérée à Palerme.

(L'essentiel/joc)