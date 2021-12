Tensions autour d'une affaire d'espionnage

Deux Grecs, dont un employé d’un consulat turc, ont été condamnés par un tribunal sur l’île de Rhodes pour espionnage au profit de la Turquie, a rapporté la télévision d’État ERT tard mercredi. Ankara a immédiatement condamné la sentence, le ministère turc des Affaires étrangères affirmant que le tribunal avait «agi avec partialité»

Un homme âgé de 36 ans qui travaillait au consulat de Turquie sur l’île de Rhodes a été condamné à cinq ans de détention et emprisonné. Un autre homme de 53 ans a été condamné à quatre ans et libéré sous caution, selon la chaîne ERT. Le deuxième prévenu, un ancien cuisinier de navire, travaillait à bord d’un ferry entre Rhodes et l’île grecque de Kastellorizo, qui fait face aux côtes turques.

Les deux hommes ont fait appel. Tous deux seraient membres de la minorité musulmane de Grèce, et avaient été arrêtés en décembre 2020. Kastellorizo, qui se trouve à deux kilomètres des côtes turques, est située dans une zone maritime disputée entre la Turquie et la Grèce, objet de tension entre les deux pays. À l’époque, les médias grecs avaient rapporté que l’homme signalait la position des navires de la marine grecque et fournissait d’autres informations concernant les forces armées grecques au deuxième suspect.

(L'essentiel/AFP)