Un couple se fait voler les cendres de son fils décédé

Les cendres de Dennis Bebnarz, âgé de 19 ans lors de sa mort dans un accident de voiture en Suède, se trouvaient dans le coffre de la voiture louée par ses parents, lorsque celle-ci a été l'objet d'un casse alors qu'ils dînaient au restaurant. La boîte contenant ses cendres a été retrouvée peu après, mais elle ne contenait plus qu'une partie des cendres, selon plusieurs médias locaux.

«Il était impossible pour nous de fêter Noël à la maison sans notre fils», a déclaré à la BBC la mère de Dennis, Kinga Bebnarz, de nationalité polonaise. «Nous voulions partir et aller dans un endroit plus chaud, afin de clore la pire année de notre vie».

Interpellés par la police chypriote, une femme de 35 ans et un homme de 44 ans ont été présentés lundi au tribunal de Limassol (sud-ouest) et placés en détention pour quatre jours, soupçonnés d'avoir commis ce vol. La police a assuré que les cendres du jeune Suédois seraient remises au plus vite à ses parents, sans donner plus de détails.

(L'essentiel/afp)