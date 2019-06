Le premier Forum mondial sur les réfugiés à Genève

La Suisse et l'ONU lanceront en décembre prochain le premier Forum mondial sur les réfugiés. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres y est attendu.

La Turquie, l'Allemagne, l'Ethiopie et le Costa Rica seront aussi associés à l'organisation du sommet, a dit lundi le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR). Celui-ci doit réunir, outre le conseiller fédéral, plusieurs ministres. Cette rencontre suit le lancement en décembre dernier du Pacte mondial sur les réfugiés à New York et doit contribuer à renforcer la réponse internationale.

25,9 millions de réfugiés

Selon les derniers chiffres publiés la semaine dernière par le HCR, 25,9 millions de personnes sont réfugiées dans le monde et le nombre de demandeurs d'asile atteint 3,5 millions. Le Pacte mondial doit améliorer leur prise en charge notamment en étendant le soutien aux pays et aux communautés d'accueil. Il souhaite également augmenter le nombre de réinstallations et des arrivées légales dans des États tiers. Outre les gouvernements, la réunion de Genève doit rassembler les organisations internationales, les autorités locales, la société civile et le secteur privé.

La réponse aux «défis du déplacement» ne peut être lancée par un seul acteur, explique le Haut commissaire Filippo Grandi. Il s'attend à des actions concrètes lors de la discussion. Celle-ci doit porter sur des arrangements pour répartir la prise en charge la responsabilité, l'éducation, l'emploi, les solutions, la protection et l'énergie et les infrastructures.

(L'essentiel/afp)