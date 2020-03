La Grèce renforce sa clôture à la frontière turque

La Grèce va rallonger de 36 km la clôture renforcée le long de sa frontière avec la Turquie, afin de mieux contenir les migrants et réfugiés qui tentent de la franchir, a indiqué dimanche une source gouvernementale. «Nous avons décidé de rallonger immédiatement la clôture dans trois secteurs», au sud de la zone actuellement sous pression, a ajouté cette source, précisant que le reste de la clôture allait être encore renforcé.

Des dizaines de milliers de réfugiés tentent depuis une semaine de passer de Turquie en Grèce, après que la Turquie eut prévenu qu'elle ne les empêcherait plus de la faire. Une source policière a indiqué dimanche que des renforts de policiers anti-émeute avaient été dépêchés dans la région au cours des derniers jours, en plus de drones et de chiens policiers. Policiers et migrants ont échangé des grenades lacrymogènes et des pierres au cours des derniers jours le long de cette frontière.

Athènes accuse la police turque de fournir aux migrants et réfugiés des pinces coupantes pour tenter de découper des passages dans la clôture frontalière. De son côté, la Turquie a accusé les garde-frontières turcs d'usage disproportionné de la force contre les migrants, en tuant au moins cinq et en blessant plusieurs, ce que le gouvernement grec a démenti.

(L'essentiel/afp)