Des manifestants forcent l'entrée du gouvernement

Des milliers de personnes étaient rassemblés, en milieu de journée dans le centre de Tirana, répondant à l'appel de l'opposition qui réclame le départ du Premier ministre socialiste Edi Rama, au pouvoir depuis 2013, accusé de «corruption». Un groupe d'une centaine de manifestants a d'abord jeté des fumigènes et des pierres en direction de l'immeuble du gouvernement, gardé par un important dispositif policier, en scandant «Rama, va-t-en!». Ils ont ensuite forcé le cordon policier et occupé le parvis devant l'immeuble. Une dizaine sont entrés dans l'immeuble et montés au premier étage.

Deux policiers ont été blessés et hospitalisés, alors que quatre manifestants ont été soignés pour troubles respiratoires, a annoncé le ministère de la Santé. Edi Rama, 54 ans, qui a entamé en 2017 son second mandat à la tête du gouvernement, avait annoncé la veille qu'il ne serait pas à Tirana pendant la manifestation. Il devait assister à Vlora (sud-ouest), sa circonscription, à un «dialogue» avec ses habitants sur le «développement de la ville».

M. Rama est régulièrement contesté par la principale formation de l'opposition, le Parti démocratique (centre-droit), qui a déjà organisé plusieurs manifestations similaires sans toutefois ébranler son gouvernement. «Le 16 février sera le dernier jour du pouvoir de Rama. Ce régime doit être renversé à tout prix», avait déclaré mercredi le chef du Parti démocratique Lulzim Basha, lors d'un rassemblement de ses militants.

