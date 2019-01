Deux tonnes de cocaïne ont été saisies en Italie

La police financière italienne a annoncé jeudi, la saisie dans le port de Gênes de plus de deux tonnes de cocaïne pure d'une valeur d'environ 500 millions d'euros en provenance de Colombie et destinée à l'Espagne. Cette saisie «représente la plus importante réalisée en Italie ces 25 dernières années», ajoute la police dans un communiqué, précisant qu'elle est le fruit d'une collaboration avec les autorités colombiennes, espagnoles et britanniques.

La drogue saisie le 23 janvier se trouvait répartie dans 60 sacs à l'intérieur d'un conteneur sur un navire parti de Colombie. Ce navire avait fait escale à Gênes et devait repartir pour Barcelone, en Espagne, où la drogue aurait été déchargée pour être vendue sur le marché européen, selon la même source.

La police financière italienne avait annoncé mercredi une autre importante saisie dans le port de Livourne, en Toscane, avec plus de 640 kg de cocaïne d'une valeur d'environ 130 millions d'euros.

(L'essentiel/afp)