Il chute du 7e étage de l'hôtel et écrase un homme

Antonio Gonzalez, 46 ans, était en train de boire un verre avec une dizaine d’amis sur la terrasse d’un hôtel quand un touriste britannique lui est tombé dessus, dans la nuit de vendredi à samedi à Marbella (Costa del Sol). Anthony Holmes (ci-dessous), 49 ans, est tombé du 7e étage du Gran Melia Don Pepe, un cinq-étoiles de la station balnéaire. Les deux victimes sont mortes sur le coup, rapporte NIUS.

Bien connu et apprécié à Marbella, Antonio (ci-dessous) y gérait un centre de fitness. Il avait deux enfants et une femme, qui se trouvait à côté de lui au moment du drame et qui s’en est sortie de justesse. «Je ne peux imaginer la douleur et le choc qu’elle subit en ce moment», a confié un proche du couple à la presse locale. Une enquête est ouverte et l’établissement s’est refusé à tout commentaire.

Les enquêteurs cherchent à déterminer si Anthony, qui pesait plus de 100 kilos, a volontairement sauté ou s’il s’agit d’un accident. La première hypothèse semble l’emporter, écrit «Diario Sur». Le Britannique, qui était sous traitement, avait déjà fait une tentative de suicide. Dans sa chambre d’hôtel, la police a retrouvé de l’alcool, des pilules, et surtout une chaise placée près de la fenêtre.

