Ils tombent dans l'extrême pauvreté en raison du Covid

«Je n'étais pas quelqu'un qui venait dans les soupes populaires», confie Ali Alian, portant un gros sac de sport rempli de victuailles distribuées par l'association Street Angels, à Blackpool.

Ce chef de 50 ans qui cuisinait «des pizzas, des burgers, tout» dans un restaurant de cette station balnéaire du nord-ouest de l'Angleterre, a perdu son emploi, à cause de la pandémie qui a mis à l'arrêt l'industrie touristique de la ville, son poumon économique.

Avant l'épidémie, Ali gagnait 300 à 400 livres par semaine, mais maintenant il touche la même chose pour un mois grâce au crédit universel, un équivalent du revenu de solidarité active (RSA). Une somme qui couvre à peine son loyer. Reste ensuite à payer «l'électricité, les impôts locaux, ... Ça ne suffit pas», explique-t-il. «J'étais comme tout le monde. Maintenant j'ai l'impression d'être dans un trou et de m'enfoncer encore et encore. Je ne sais pas comment je vais en sortir», dit-il, avant de rentrer chez lui dans la nuit. Il en a pour une heure à pied.

«Ils ont un toit mais ne peuvent plus acheter à manger»

À quelques mètres de là, sur le parking de la gare où Street Angels distribue des plats chauds, du café et des provisions données par les commerces alentours, Alice Smith, une bénévole de 24 ans, constate que «plus de gens viennent» à leur distribution du lundi soir. Et ce ne sont plus les mêmes qu'avant la pandémie: moins de SDF, d'addicts, plus de familles: «Ils ont un toit mais ne peuvent plus acheter à manger» ou se chauffer, ajoute Alice.

Blackpool est connue pour sa «plage des plaisirs» où s'étalent face à la mer d'Irlande trains fantômes, carrousels et grand-huit, et sa célèbre Blackpool Tower, miniréplique de la Tour Eiffel. Mais il suffit de s'éloigner de quelques mètres de la promenade pour constater l'extrême pauvreté dans les rues aux boutiques placardées et aux bâtiments décatis.

La ville était une destination pour les congés payés des Britanniques jusqu'aux années 80 quand l'avènement des séjours pas chers à l'étranger l'a plongée dans un long déclin. Depuis elle compte parmi les zones les plus défavorisées du pays et la pandémie a largement aggravé la situation. La récession historique provoquée par le Covid-19 pourrait faire doubler l'extrême pauvreté au Royaume-Uni à 2 millions de foyers, dont 1 million d'enfants, d'après une étude récente pour l'ONG Trussell Trust.

(L'essentiel/afp)