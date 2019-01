Le Parlement prêt à rejeter l'accord sur le Brexit

Les débats ont repris vers 14h, heure de Luxembourg, et s'achèveront en fin d'après-midi avec une intervention de Theresa May. Le vote est attendu vers 21h, après l'examen de quatre amendements qui demandent des modifications de l'accord. «À quoi jouez-vous? Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des législateurs!», a lancé aux députés l'attorney general (ministre chargé de conseiller juridiquement le gouvernement), Geoffrey Cox, en ouvrant les débats, mettant en garde les députés contre les dangers d'un divorce sans accord.

Nul ne s'attend à ce que les députés adoptent le texte et l'inconnue est plutôt l'ampleur de la marge avec laquelle Theresa May va perdre ce vote, qui influera sur la suite: démission de la Première ministre, report du Brexit voire pas de Brexit... Tous les scénarios restaient possibles. Le Royaume-Uni doit en principe quitter l'UE le 29 mars. En cas de «retrait ordonné», prévu par l'accord, Londres et Bruxelles commenceraient à discuter de leur future relation commerciale, qui entrerait en vigueur après une période de transition durant jusqu'à fin 2020.

Le vote a ravivé les passions dans un pays profondément divisé par le Brexit, voté en juin 2016, et a ouvert une période de turbulences inédite, la classe politique britannique se montrant incapable de se mettre d'accord sur le type de relation souhaité avec l'UE, entre partisans d'une rupture franche et ceux qui souhaitent le maintien de liens étroits.

Tel le Titanic

La tension était palpable dans les milieux financiers, prêts à faire face à une forte volatilité des actifs britanniques, livre sterling en tête. La puissante Association des constructeurs et des vendeurs automobiles (SMMT) a, elle, mis en garde contre «les conséquences catastrophiques» d'une sortie sans accord.

La fébrilité régnait également autour du Parlement de Westminster, où se sont rassemblés militants pro et anti-Brexit, drapeaux du Royaume-Uni ou de l'UE à la main. Les partisans d'un second référendum mettaient en scène une Theresa May en carton-pâte à la proue d'un bateau «HMS Brexit» en train de foncer sur un iceberg, tel le Titanic.

Theresa May, dont l'avenir est suspendu à ce vote, doit s'exprimer une fois connu le choix des députés. «La Première ministre est déterminée à mettre en œuvre le vote des Britanniques en faveur d'un départ de l'UE», a déclaré un porte-parole de Downing Street, excluant l'idée d'une démission.

Theresa May aura trois jours après le rejet du vote pour présenter son «plan B». Plusieurs possibilités s'offrent à elle: s'engager à revenir négocier à Bruxelles, ou encore demander un report de la date du Brexit.

(L'essentiel/afp)