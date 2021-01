Le costume du «Dictateur» trouvé dans un carton

La tâche est titanesque: traiter, nettoyer et répertorier les quelque 80 000 œuvres que Bruno Stefanini, décédé en 2018, a accumulées de son vivant. Ce Suisse, entrepreneur immobilier et collectionneur d'art passionné n'était pas connu pour être très méticuleux dans le stockage de ses objets. Aujourd’hui, 32 personnes s’activent à les trier. Au printemps 2021, 60 000 objets auront été nettoyés et enregistrés, et d'ici la mi-2023, les 80 000 autres connaîtront le même sort, rapporte le quotidien suisse Der Landbote.

La motivation du personnel de la Fondation pour l'art, la culture et l'histoire (SKKG) qui fait ce travail de sauvegarde, est intacte. Ces personnes vont de découvertes en découvertes. Il y a deux ans, par exemple, des croquis originaux de l'auteur et pionnier de l'aviation, Antoine de Saint-Exupéry, pour son «Petit prince», ont été retrouvés.

Costume mythique

Récemment, c’est l'uniforme que Charlie Chaplin portait dans son film «Le Dictateur» qui est réapparu. Le directeur de la fondation, Christoph Lichtin, déclare: «Nous savions qu'il avait été stocké quelque part. Il a été trouvé dans l'une des centaines de cartons qui se trouvaient dans la Wintower que Bruno Stefanini avait acquis en 1998.

Une fois les objets restaurés et catalogués, ils seront emballés pour être transportés en 2026 vers le nouveau siège de la SKKG, à Winterthour, à 25 km à l'est de Zurich. La fondation prévoit d'y installer un centre de collection avec une salle d'exposition et de proposer des manifestations publiques. Par ailleurs, certains objets seront prêtés pour des expositions temporaires en Suisse et à l’étranger.

(L'essentiel/jbm)