Saisie de 500 œuvres de Francis Bacon contrefaites

Les forces de l’ordre italiennes ont annoncé, vendredi, la mise sous séquestre de 500 œuvres du peintre britannique Francis Bacon, considérées comme contrefaites, ainsi que la saisie de biens divers, dont de l’argent, pour une valeur de trois millions d’euros.

Cinq personnes ont été accusées dans le cadre de cette enquête pour association de malfaiteurs, ayant pour but «l’authentification et la mise en circulation de fausses œuvres d’art» et «la fraude et le blanchiment d’argent», selon un communiqué officiel. Le principal suspect parmi ces cinq personnes est un collectionneur de Bologne, selon les médias, et qui faisait depuis 2018 l’objet de deux enquêtes différentes.

Fisc intrigué

Une première enquête avait été lancée par les carabiniers après la découverte, chez l’intéressé, de «nombreuses œuvres d’art contemporain, dont deux dessins signés par Francis Bacon, l’un des artistes les plus célèbres du XXe siècle». La seconde enquête avait été lancée par le fisc, qui avait trouvé «des flux financiers avec l’étranger incompatibles avec ses sources de revenus légales», précise le communiqué.

Francis Bacon (1909-1992) est célèbre pour ses triptyques, dont l’un, «Trois études de Lucian Freud», s’était vendu pour 142,4 millions de dollars en 2013, chez Christie’s, à New York, le classant parmi les dix tableaux les plus chers jamais vendus aux enchères.

(L'essentiel/afp)