Ces deux hommes sont les héros de Vienne

«Nous voulions juste prendre notre dernier café avant le retour du confinement.» Comme de nombreux Viennois, Mikail Özen et Recep Gültekin profitaient une dernière fois des charmes du centre-ville de la capitale autrichienne mardi soir lorsqu’ils se sont retrouvés pris dans l’attaque terroriste qui a fait quatre morts. Les deux hommes d'origine turque ont «soudain entendus des coups de feu. Les gens étaient couverts de sang», explique Mikail dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux (voir ci-dessous).

Au péril de leur vie, Mikail et Recep ont couru au milieu des rafales pour venir en aide à une vieille dame et à un policier blessé (on les voit se déplacer au centre de la vidéo ci-dessous). Le second cité a publié des images de sa jambe blessée tandis que le premier montrait des photos de ses mains ensanglantées.

Grâce à cet exploit, les deux amis sont désormais célébrés comme des héros sur les réseaux sociaux. Passionnés de boxe, un loisir qu’ils pratiquent durant leur temps libre, les deux hommes se sont remis de leurs émotions et disent aller bien. «Les gars, je vais bien, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Nous sommes en sécurité maintenant. Tout va bien», a rassuré Recep sur Instagram. Lui et Mikail ont également voulu faire passer un message pour l'Autriche: «Nous aimons notre pays l'Autriche. La terreur n'a pas de religion, pas de nation. Peu importe si tu es juif, chrétien ou musulman, nous resterons tous unis. Priez pour Vienne», écrit Recep sur Instagram.

