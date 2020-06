La Belgique rouvre bars et restaurants le 8 juin

La Belgique passe à une nouvelle phase de déconfinement dès lundi prochain, 8 juin, a annoncé la Première ministre belge Sophie Wilmès, ce mercredi. «C'est grâce à vos efforts», a félicité la cheffe du gouvernement. Cette nouvelle phase permet de «tout autoriser, sauf» une série d'interdits qui «seront levés progressivement». Un «changement d'approche qui permet d'élargir très largement nos libertés». Attention toutefois, le «virus est toujours là, il fera encore des victimes».

En clair, bars, cafés et restaurants pourront à nouveau, à compter de lundi prochain, accueillir les clients, indique Sophie Wilmès. Toutes les activités culturelles sans public pourront reprendre lundi, celles avec public devront attendre le 1er juillet, avec des mesures spéciales. Les cinémas rouvriront par la même occasion. Les boîtes de nuit, où la distanciation est plus difficile à faire respecter, ne rouvriront elles pas avant le mois d'août.

Et les vacances?

Si les règles d'hygiène et de distance restent en vigueur, le cercle de chacun sera élargi. De nouveaux contacts sociaux seront ainsi possibles «avec dix personnes par semaine, en plus de votre foyer», pour remplacer la règle des quatre personnes. Ce qui permettra de «continuer les contacts et de savoir avec qui vous avez eu des contacts plus rapprochés». Enfin, les réunions de groupes sont restreintes à dix personnes maximum, enfants compris, que ce soit à la maison ou ailleurs.

Et quid des vacances qui arrivent? Il sera possible dès le 8 juin de «partir en randonnée en Belgique pour un ou plusieurs jours». À compter du 15, la Belgique rouvrira ses frontières avec les autres pays européens, mais avant de partir en vacances, il faudra vérifier si le pays où vous voulez partir en vacances a bien rouvert ses frontières lui aussi. Pour des voyages hors d'Europe, il faudra attendre comment les discussions évoluent. Kermesses et fêtes de villages resteront impossibles jusqu'au 1er août au moins. «En tout état de cause, les grands événements de masse resteront interdits jusqu'au 31 août».

(jw/L'essentiel)