Confiner les non-​​vaccinés «porte déjà ses fruits»

L’Autriche est devenue, lundi, le premier pays de l’UE à confiner les personnes non immunisées après avoir attrapé le Covid ou non vaccinées, alors que le pays, comme le reste de l’Europe, est confronté à une reprise de l’épidémie. «Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous avons partiellement privé de liberté une partie de la population, mais la mesure a déjà un effet», s’est félicité le chancelier Alexander Schallenberg, citant «l’augmentation massive des inscriptions dans les centres de vaccination».

La «situation est grave», avait averti dimanche le chef du gouvernement, devant la flambée des nouveaux cas, au plus haut depuis le début de la pandémie – 12’000 par jour en moyenne dans ce pays de 8,9 millions d’habitants.

Sortir du cercle vicieux

«La seule chance pour sortir de ce cercle vicieux est d’augmenter le taux de vaccination», qui est «honteusement bas» (65% à ce jour), a insisté le chancelier. «Je veux amener les non-vaccinés à se faire vacciner et non enfermer les vaccinés», a-t-il encore ajouté, balayant les accusations de discrimination ou d’atteinte aux droits fondamentaux.

Selon lui, près d’un demi-million de personnes ont reçu une dose la semaine dernière dans ce pays d’Europe centrale, dont 128’813 pour la première fois, anticipant la mise en place des restrictions. «Je ne peux pas imaginer que les deux tiers de la population soient prêts à renoncer à leurs libertés et à accepter un confinement par solidarité avec le tiers qui n’a pas encore été vacciné», a souligné Alexander Schallenberg.

Interrogé par ailleurs sur la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans, déjà mise en place par la Ville de Vienne, le chancelier a dit s’attendre à ce que l’Agence européenne des médicaments donne son feu vert «d’ici à deux semaines». Il lancera, «si c’est le cas, un appel pour que les enfants soient vaccinés».

«Bienvenue en apartheid» Un vent d’inquiétude souffle sur l’Europe, où les contaminations grimpent et les restrictions reviennent, des Pays-Bas à la Norvège. Mais l’Autriche est la seule dans l’Union européenne (UE) à aller jusqu’à confiner les non-vaccinés, après les avoir déjà exclus des restaurants, des hôtels ou salons de coiffure, ce qui rend furieuse une partie de la population. «Bienvenue en apartheid», dénonçait lundi un collectif accusant le gouvernement de désigner des «boucs émissaires». «M. Schallenberg provoque de l’agitation, de la division et contraint les gens à une injection douteuse», estime le médecin Christian Fiala, actif dans un collectif nommé Initiative Corona Info. Une manifestation soutenue par le parti d’extrême droite FPÖ – dont le chef antivax vient d’annoncer être positif au Covid-19 – est prévue samedi prochain.

Les antivax appellent à riposter

Des experts ne cachent pas leur scepticisme quant à l’efficacité de telles mesures, même si le gouvernement a annoncé de nombreux contrôles et des sanctions. D’autres, comme le spécialiste Bernd-Christian Funk, se demandent dans les médias si confiner seulement une partie de la population est conforme à la Constitution.

«C’est de la discrimination pure et simple», s’était offusquée dimanche, lors d’un précédent rassemblement, Sabine, une conseillère en énergie de 49 ans, qui n’a pas souhaité donner son nom de famille. «Bien sûr, ma vie, ma liberté sont entravées. Ce n’est pas la bonne manière de procéder.» «Je suis là pour lancer un message: nous devons riposter», avait renchéri Sarah Hein, 30 ans, employée du secteur hospitalier. «Nous voulons travailler, nous voulons aider les gens, mais nous ne voulons pas nous faire vacciner. C’est à nous de décider.»

Les commerçants sont confiants

Dans le centre-ville de Vienne, les commerçants et passants sur le marché de Noël saluaient dans l’ensemble ces nouvelles restrictions, sans sembler craindre une baisse de la fréquentation, alors que les Fêtes arrivent. «On fait ce qu’il faut faire et on veut que tout le monde se sente en sécurité», explique Daniel Stocker, responsable du marché, situé sur la place de la mairie et qui avait dû être annulé l’an dernier pour cause de pandémie.

Certains Viennois redoutent toutefois que le confinement des non-vaccinés ne suffise pas. Ce week-end, c’était la «ruée» sur les stands en bois au pied du grand sapin de Noël, raconte Jutta Krumphold, la cinquantaine, souriante, qui vend des cosmétiques et des savons. Les gens redoutent qu’un confinement généralisé soit adopté. «Ils me disaient faire provision avant que tout ne ferme» et que les illuminations s’éteignent, dit-elle.

(L'essentiel/AFP)