La Pologne aux urnes, un défi pour les populistes

Les Polonais ont commencé à voter dimanche aux élections législatives, que le parti populiste PiS, au pouvoir, devrait remporter grâce à son programme social très populaire. Mais il n'est pas sûr qu'il garde la majorité absolue, ce qui laisse une petite chance à l'opposition, si elle parvient à s'unir. Les Varsoviens, encore peu nombreux dans les bureaux de vote juste après leur ouverture (la grande vague était attendue à la sortie de la messe) n'hésitaient pas à indiquer leurs préférences.

«Le PiS s'occupe des travailleurs. Ils ont augmenté le salaire minimum et créé l'allocation 500+ (116 euros par mois)», a dit Michal, un électricien de 34 ans, après avoir voté à Varsovie. Devant un autre bureau de vote dans le centre de la capitale, Zofia et Edward, couple de quinquagénaires de Varsovie, expliquent leur vote pour la KO (opposition centriste) par leur rejet de la politique du PiS: «Nous votons ainsi, dit Zofia, parce que nous voulons vivre dans un pays libre. Le communisme, merci, on a déjà donné. Le PiS rappelle beaucoup le régime communiste, il n'y a qu'à voir ce qui arrive à l'indépendance des tribunaux, à la liberté d'expression».

En place depuis 2015, le parti conservateur nationaliste Droit et Justice (PiS), conduit par Jaroslaw Kaczynski, a cherché à mobiliser les couches défavorisées des campagnes en s'érigeant en défenseur des valeurs familiales face à «l'idéologie LGBT» et surtout en promettant une nouvelle allocation familiale, la baisse des impôts et la hausse du salaire minimum. Considéré comme l'homme politique le plus influent de Pologne, Kaczynski a clivé la société en attaquant les minorités sexuelles et en rejetant les valeurs libérales occidentales. En face, l'opposition centriste de la Coalition civique (KO) s'appuie sur les habitants des grandes villes irrités par les réformes controversées du PiS. Les bureaux de vote doivent fermer à 21h et des résultats approximatifs doivent être annoncés immédiatement après, grâce aux sondages de sortie des urnes.

(L'essentiel/afp)