Des Juifs britanniques ont trouvé la parade

Arrière-petit-fils de Juifs allemands assassinés pendant l'Holocauste, le Britannique Simon Wallfisch a décidé de devenir allemand à cause du Brexit. Une fois par mois depuis plus d'un an et demi, ce musicien manifeste son opposition à la sortie de l'Union européenne devant le Parlement britannique, à Londres. Mais au lieu d'agiter un drapeau européen ou une pancarte comme d'autres, c'est violoncelle en main, coiffé d'une perruque blanche à la Mozart, qu'il se fait entendre.

«Les musiciens dépendent de la liberté de mouvement», peut-on lire sur la pancarte brandie par l'une de ses acolytes, tandis que le petit groupe de musiciens entonne l'Ode à la joie de Beethoven, hymne de l'Union européenne. En face, des manifestants pro-Brexit leur répondent par un «God Save the Queen» énergique. Chanteur d'opéra et violoncelliste, Simon Wallfisch a choisi d’avoir recours à une loi allemande l'autorisant à récupérer sa nationalité perdue, en réparation pour les crimes commis par les nazis. Une démarche qui lui permet de conserver sa citoyenneté européenne malgré le Brexit. «J'ai dû me servir d'une tragédie familiale pour assurer l'avenir de ma famille», dit l'homme de 36 ans, père de deux enfants, à l'AFP.

«Victoire contre les nationalistes»

Environ 70 000 Juifs ont fui les régions d'Europe occupées par les nazis en direction du Royaume-Uni, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, un nombre croissant de leurs descendants fait appel à une clause de la constitution allemande qui leur permet de récupérer la nationalité dont les a dépouillé le IIIe Reich. Selon les chiffres de Berlin, seuls 43 Britanniques ont soumis une demande en 2015. En 2016, année du vote en faveur du Brexit, ce nombre a bondi à 684 demandes.

En 2017, ils étaient 1 667 à faire la même démarche et, pour les neuf premiers mois de 2018, 1 229 candidatures ont été déposées. Ces chiffres reflètent le succès des efforts déployés par l'Allemagne pour assumer son passé, mais aussi l'inquiétude de nombreux Britanniques quant au risque de perdre leur citoyenneté européenne. «D'un côté, je me sens comme si je trahissais mes arrière-grands-parents, explique Simon Wallfisch. De l'autre, j'y vois une victoire. Devenir allemand et rester le citoyen européen que j'ai toujours été, est une victoire contre les nationalistes, les nazis».

(L'essentiel/afp)