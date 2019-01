Cesare Battisti de retour à Rome après sa cavale

L'avion ramenant en Italie cette figure des «années de plomb» a atterri à 11h36 lundi à l'aéroport romain de Ciampino, sous les objectifs d'une centaine de journalistes accrédités pour l'attendre sur le tarmac. Âgé de 64 ans, M. Battisti est descendu sourire aux lèvres et sans menottes, entouré d'une douzaine de policiers qui l'ont immédiatement emmené, entourés d'un important dispositif de sécurité, en direction de la prison de Rebibbia à Rome.

Le Falcon 900 portant le drapeau italien était parti dimanche de Santa Cruz, dans l'est de la Bolivie, où il avait été arrêté samedi en fin d'après-midi. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini (extrême droite), qui avait endossé pour l'occasion une veste de la police, et son collègue chargé de la Justice, Alfonso Bonafede, étaient présents à l'aéroport. «Cet infâme qui a passé des années sur les plages au Brésil ou à boire du champagne à Paris, a tué (entre 1978 et 1979) un maréchal (de la police pénitentiaire) de 54 ans, un charcutier, un joaillier et un jeune policier de 24 ans. Il doit moisir en prison jusqu'à la fin de ses jours», avait déclaré M. Salvini, dimanche soir, à la télévision.

Arrestation saluée

«Maintenant, les victimes peuvent reposer en paix», s'est réjoui Alberto Torregiani, fils du joaillier assassiné sous ses yeux quand il avait 15 ans, et lui-même tétraplégique après avoir été blessé lors du drame. L'arrestation de M. Battisti a été unanimement saluée en Italie, à droite comme à gauche, en particulier parce que l'ancien chef des Prolétaires armés pour le communisme (PAC) clame son innocence et n'a jamais exprimé de remords.

Dans un communiqué dans la nuit, le ministre des Affaires étrangères, Enzo Moavero Milanesi, a remercié les autorités boliviennes et brésiliennes pour leur collaboration. Cesare Battisti avait été condamné une première fois au tournant des années 1980 à 13 ans de prison pour appartenance aux PAC, un groupuscule d'extrême gauche particulièrement actif à la fin des années 1970 et considéré comme «terroriste» par Rome. Évadé en 1981, il a été condamné par contumace à la réclusion à perpétuité pour quatre homicides et complicité de meurtres.

Après avoir passé près de 15 ans en France, il vivait au Brésil depuis 2004.

(L'essentiel/afp)