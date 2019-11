Il menace de se tuer pour défendre le père Fouettard

La police néerlandaise a arrêté un homme de 49 ans qui menaçait, sur les réseaux sociaux, de «se faire exploser pour défendre les traditions» des fêtes de Saint-Nicolas, dont l'acolyte à la peau noire suscite chaque année un débat animé. Le personnage de «Zwarte Piet» ou «Pierre noir» - version néerlandaise du père Fouettard - revient chaque année pour offrir des bonbons aux enfants en décembre, lors de la Saint-Nicolas, fêtes remontant au XVIe siècle aux Pays-Bas.

Mais pour ses opposants, «Pierre noir», avec sa coiffure afro, sa peau noire, ses boucles d'oreilles clinquantes et son costume médiéval criard, évoque l'époque où les Néerlandais exploitaient des esclaves, particulièrement au Suriname. Le personnage de «Zwarte Piet» cause chaque année aux Pays-Bas des manifestations animées et un débat virulent, notamment sur les réseaux sociaux.

Tout le monde peut donner son avis, mais...

Le suspect, originaire de La Haye, a été arrêté lundi après-midi en raison «de la gravité de la menace», a fait savoir la police dans un communiqué. Aucun explosif n'a été trouvé lors de la perquisition à son domicile. Le message du suspect, publié sur Facebook le week-end dernier, a été signalé de nombreuses fois par les internautes, ce qui a alerté la police. L'homme, qui dit regretter ses actions et être «choqué» par les conséquences de son post, comparaîtra jeudi devant un juge d'instruction, qui décidera de prolonger ou non sa détention.

La police a signalé avoir vu ces derniers jours des «déclarations fortes» sur les réseaux sociaux de la part des partisans et opposants du père Fouettard. «Tant qu'aucune limite pénale n'est dépassée, tout le monde peut donner son avis», a prévenu la police. «La réaction de ce suspect, dans laquelle il a menacé d'une attaque qui pourrait toucher des victimes innocentes, a dépassé cette limite», a-t-elle déclaré.

(L'essentiel/afp)