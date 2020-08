Piqué par un poisson venimeux, un ado succombe

Un adolescent espagnol de 16 ans qui faisait du snorkeling au large de Platja d’Aro (Costa Brava) a subitement disparu de la surface, samedi après-midi. Lorsqu’il a été ramené sur la plage, le jeune homme présentait une petite blessure au niveau du cou, près de la pomme d’Adam, et des marques sur son visage n’étant pas compatibles avec une noyade ordinaire.

D’après les premiers résultats de l’autopsie publiés par ses parents, une piqûre de poisson serait à l’origine du décès du garçon, qui aurait succombé à un choc anaphylactique. Les experts attendent toutefois les résultats des tests toxicologiques, précise 20 minutos. Une vidéo tournée par la victime elle-même a été transmise aux enquêteurs.

Le poisson en question serait une vive-araignée, une espèce de la famille des Trachinidae doté d’une épine dorsale venimeuse. Ses piqûres peuvent s’avérer très douloureuses et provoquer des attaques cardiaques ou de graves réactions allergiques. D’habitude, les vives-araignées s’attaquent aux pieds de leurs victimes, parce qu’elles passent le plus clair de leur temps cachées dans le sable.

Dans un communiqué, ses parents expliquent que sur la vidéo de leur fils, on le voit rencontrer une méduse à environ 100 mètres de la plage. Il suit l’animal et tombe sur «un poisson étrange, semblant inoffensif». «Il n’a été capable de le filmer que pendant 30 secondes à distance, et à la dernière seconde il a disparu et l’a attaqué au niveau de la mâchoire», indiquent-ils.

La victime était originaire de Montagut i Oix, une municipalité située à environ une heure et demie de route du lieu du drame.

(L'essentiel/Joëlle Charrey)